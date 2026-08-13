Amorim contro il suo passato, sabato sfida allo United: i numeri del portoghese in Premier

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Per il Milan di Ruben Amorim è quasi tempo (finalmente) di Serie A. Prima della sfida contro il Torino però, in programma domenica 23 agosto alle 20.45, sabato di Ferragosto i rossoneri saranno impegnati nell'ultimo test amichevole: sarà anche l'occasione per Ruben Amorim di sfidare il suo recentissimo passato. Il Diavolo infatti sfida i Red Devils: a Breslavia, in Polonia, si gioca contro il Manchester United. L'esperienza del tecnico portoghese in Inghilterra, conclusasi a gennaio, non è stata certo memorabile, anzi si può dire che è stata fallimentare. Anche se si tratta solo di un'amichevole, l'allenatore rossonero vorrà sicuramente distinguersi.

AMORIM DI NUOVO CONTRO LO UNITED

Come detto e come è noto, l'avventura di Ruben Amorim al Manchester United è stata un flop. Nella prima mezza stagione c'è stato l'unico squillo positivo con la finale di Europa League, poi però persa malamente contro il Tottenham. Tra il novembre 2024 e inizio gennaio 2026, Ruben Amorim ha collezionato 63 panchine con lo United tra tutte le competizioni. Nel dettaglio i risultati sono stati: 25 vittorie, 15 pareggi e 23 sconfitte.