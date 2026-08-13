MN - Hauge esalta Ibrahimovic: "Al Milan ho giocato con Zlatan, il Re"
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Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan nella stagione 2020/2021 oggi punto forte del Bodø/Glimt è stato raggiunto così da Alessandro Schiavone
Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan nella stagione 2020/2021 oggi punto forte del Bodø/Glimt è stato raggiunto così da Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni sui ricordi vissuti in maglia rossonera:
HAUGE NON DIMENTICA IL MILAN ED ESALTA IBRA
“Amo davvero tanto il Milan, è stato il primo club per cui ho giocato fuori dalla Norvegia. I compagni, lo staff, tutti si sono presi cura di me in quel periodo, è stata davvero una bella esperienza. Ho giocato con Zlatan, il Re. Esigeva tanto da noi e anche da me, ma è normale e anzi è stato anche un bene per me”.
https://www.instagram.com/reel/Db_Q9Aqo8Me/?igsh=MTJ1bDN6MmNwYmljbA%3D%3D
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