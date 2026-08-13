Di Marzio sul futuro di Leao: "Dopo le parole di questa estate, forse la soluzione migliore sarà quella di separarsi"
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Ganluca Di Marzio scrive così sul proprio sito web in merito alla delicata situazione legata a Rafa Leao. Il portoghese infatti è al centro delle solite e ormai note vicende di mercato. Nonostante questo, ad oggi resterebbe un punto di forza del Milan di Amorim, ma non solo. Questo quello riportato in precedenza da Peppe Di Stefano e confermato dal collega Di Marzio poco fa sui propri social:
IL CASO LEAO
"La prossima settimana ci sarà un confronto tra il giocatore e Cardinale per capire quale sarà la soluzione migliore. Dopo le parole di quest’estate forse la migliore soluzione è quella di chiudere. Bisogna però essere certi di fare questo passaggio e soprattutto di avere un’offerta importante".
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