Di Marzio sul futuro di Leao: "Dopo le parole di questa estate, forse la soluzione migliore sarà quella di separarsi"

Di Marzio sul futuro di Leao: "Dopo le parole di questa estate, forse la soluzione migliore sarà quella di separarsi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:10News
di Niccolò Crespi

Ganluca Di Marzio scrive così sul proprio sito web in merito alla delicata situazione legata a Rafa Leao. Il portoghese infatti è al centro delle solite e ormai note vicende di mercato. Nonostante questo, ad oggi resterebbe un punto di forza del Milan di Amorim, ma non solo. Questo quello riportato in precedenza da Peppe Di Stefano e confermato dal collega Di Marzio poco fa sui propri social:

IL CASO LEAO

"La prossima settimana ci sarà un confronto tra il giocatore e Cardinale per capire quale sarà la soluzione migliore. Dopo le parole di quest’estate forse la migliore soluzione è quella di chiudere. Bisogna però essere certi di fare questo passaggio e soprattutto di avere un’offerta importante".

https://www.instagram.com/p/Db_YRtBMo76/?igsh=MWIxbWVzaWthZXBybg%3D%3D