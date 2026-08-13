Milan-Nkunku, è finita: i numeri del francese con la maglia rossonera

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Il francese in un nuovo campionato ora che poteva avere la possibilità di essere schierato in una zona a lui congeniale, viene messo in vendita.

Christopher Nkunku è ormai tagliato fuori dal progetto rossonero di Ruben Amorim. La carriera a Milano del francese potrebbe quindi finire dopo una sola stagione giocata in Serie A. Infatti, nel vertice Cardinale-Amorim a Milanello di quest'oggi è saltato fuori come uno dei nomi fuori dal progetto rossonero. Dopo aver giocato praticamente una stagione intera, in un nuovo campionato, in un ruolo non suo, ora che poteva avere la possibilità di essere schierato in una zona a lui congeniale, viene messo in vendita.

NKUNKU-MILAN AI SALUTI: I NUMERI DEL FRANCESE IN ROSSONERO

Con la maglia del Milan Nkunku ha giocato 35 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia nella stagione 2025/2026 mettendo a segno 8 gol e 3 assist.

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