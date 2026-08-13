Primo Piano MN - Cardinale arrivato a Milanello in elicottero. Oggi l'incontro con Amorim sul mercato

vedi letture

Gerry Cardinale è arrivato a Milanello in elicottero: oggi giornata chiave per il mercato rossonero

Gerry Cardinale è arrivato in questi istanti a Milanello in elicottero, apprende la redazione di MilanNews.it. Il numero uno di RedBird, come anticipato nei giorni scorsi, è nel centro sportivo di Carnago per incontrare squadra e allenatore.

Sarà il giorno dei responsi, come aveva annunciato Amorim: ci sarà una decisione definitiva su chi può rimanere e chi invece dovrà lasciare il Milan. E poi c'è anche il discorso mercato in entrata, che dopo gli arrivi di Ramos e Gila ha vissuto un lungo momento di pausa. Giornata importante a Milanello, Cardinale e Amorim danno forma al nuovo Milan.

Il tecnico portoghese lo aveva detto durante la conferenza stampa di presentazione: prima di prendere qualsiasi tipo di decisione avrebbe dovuto prima valutare personalmente i calciatori a disposizione. Ora è passato più di un mese dall'inizio del ritiro a Milanello e le idee sono chiare: dopo l'amichevole con il Chelsea aveva annunciato che presto sarebbe arrivato il momento di prendere delle decisione. Ed il momento è arrivato. Da oggi in avanti, visto che si avvicina l'inizio della Serie A e mancano poco più di 2 settimane alla fine del mercato, ci saranno le scelte definitive. Sia in uscita - la rosa è più che sovrabbondante - che in entrata. Amorim illustrerà le sue idee e le sue decisioni al team dirigenziale, l'ultima parola - quest'estate è così che funziona - spetta sempre a Gerry Cardinale. Che ora è a Milanello per parlare faccia a faccia con staff, allenatore e squadra.

di Antonio Vitiello.