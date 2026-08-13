Milan, Cardinale mette le cose in chiaro: Maignan non è in vendita. Oggi vertice di mercato con Amorim

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Oggi a Milanello andrà in scena un vertice di mercato tra il patron Cardinale e il tecnico Amorim. Maignan non è in vendita e resterà al Milan

Oggi potrebbe essere un giornata importante per il mercato del Milan perchè Gerry Cardinale è atteso a Milanello per fare il punto della situazione con Ruben Amorim. La campagna acquisti del Diavolo non è assolutamente finita, anzi ci sono ancora diverse cose da fare. Il tecnico milanista ha avuto la possibilità di valutare tutta la rosa a disposizione durante la tournée in Australia e Indonesia e oggi avrà la possibilità di comunicare le sue decisioni al numero uno di RedBird.

INCONTRO CARDINALE-AMORIM: TANTI GIOCATORI IN USCITA DAL MILAN

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Amorim dirà prima di tutto quali giocatori possono essere ceduti in quanto non fanno parte del suo progetto tecnico: in uscita ci sono per esempio Athekame, Cissé, Odogu, Fofana (Villarreal, Lione e OM le ultime opzioni), Filippo Terracciano, Bondo, Estupinan, Tomori (che non vuole andare via), Gimenez (lo cerca il Porto), uno fra Ricci (piace all’Atalanta) e Musah (ci pensa il Trabzonspor) e Leao. Il futuro di quest'ultimo resta però un grande rebus: l'attaccante portoghese spera ancora nella chiamata di qualche squadra di Premier League, ma al momento per lui c'è solo il Galatasaray.

INCONTRO CARDINALE-AMORIM: GLI OBIETTIVI DEL MILAN

Una volta chiusa qualche cessione, il Milan potrà poi continuare la sua campagna di rafforzamento: Amorim vorrebbe un altro difensore e il suo sogno è sempre Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, Potrebbero poi arrivare un esterno (si parla di un sondaggio per Zalewski dell'Atalanta) e un centrocampista (Hojbjerg del Marsiglia è un nome che piace), ma questi discorsi sono condizionati a delle partenze. Un grande obiettivo resta sempre un nuovo trequartista: nelle ultime settimane sono stati sondati e proposti Soulé (Roma), Nwaneri (Arsenal) e Osorio (Midtjylland), mentre ieri in Germania è spuntato anche il nome di Said El Mala del Colonia.

INCONTRO CARDINALE-AMORIM: MAIGNAN RESTA AL MILAN

Durante l'incontro di oggi con Amorim, Cardinale ribadirà un concetto che dovrà essere chiaro per tutti, compreso per il giocatore stesso: Mike Maignan non è in vendita. In questi giorni non sono mancate le polemiche intorno al capitano rossonero per aver chiesto vacanze extra (sarà a Milanello solo domenica, giusto una settimana prima dell'esordio in campionato contro il Torino), ma per il patron del Milan il francese è un punto fermo e per questo non si muoverà.