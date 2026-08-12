Calciomercato Il Dortmund non chiude per El Mala del Colonia. Milan in agguato: l'indiscrezione dalla Germania

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Il Milan è alla finestra e potrebbe provare ad approfittare dell'esitazione del Borussia Dortmund che per ora non chiude per El Mala del Colonia

Dalla Germania spunta un nuovo nome per la trequarti del Milan: si tratta di Said El Mala, giocatore classe 2006 dell'FC Colonia. Su di lui c'è da tempo il forte interesse del Borussia Dortmund che lo sta trattando da diverse settimane, ma per il momento non ha ancora provato l'affondo decisivo. Secondo quanto riferisce Express in Germania, l'esitazione dei gialloneri potrebbe favorire altri club interessati al giovane trequartista, tra cui anche quello rossonero che è in agguato ed è pronto a farsi avanti nel caso in cui la trattativa tra Colonia e Dortmund non dovesse andare in porto.

IL DORTMUND SU EL MALA, MA PER ORA NON CHIUDE. IL COLONIA VUOLE 50 MILIONI

Da settimane, i gialloneri, che hanno già fatto un grande colpo in attacco con Karetsas, ci stanno provando, ma per ora non hanno ancora offerto quanto chiede il Colonia, vale a dire una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Finora le proposte del Borussia sono state molto inferiori, tanto che l'ad dell'FC, Thomas Kessler, è piuttosto irritato da queste offerte che sono state definite addiirittura "ridicole". Il dirigente biancorosso ha un accordo con El Mala che non si opporrà alla sua partenza se il Dortmund dovesse mettere sul piatto i 50 milioni che chiede il Colonia. Il giovane talento tedesco è molto interessato alla destinazione giallonera, ma non intende comunque forzare il trasferimento perchè comunque all'FC si sente a casa.

MILAN ALLA FINESTRA: ROSSONERI IN AGGUATO SE EL MALA NON CHIUDE CON IL DORTMUND

L'esitazione del Borussia, che per il momento non ha provato l'assalto decisivo, non è passata alle altre squadre che stanno tenendo d'occho El Mala. Tra questi c'è appunto anche il Milan che resta alla finestra e vuole farsi trovare pronto nel caso in cui l'affare tra biancorossi e gialloneri non dovesse andare a buon fine. Ovviamente, prima di un colpo del genere, i rossoneri dovranno risolvere il caso Rafael Leao, che è sempre sul mercato, ma per ora non sono arrivate quelle offerte da 50-60 milioni di euro che si aspettava il Diavolo.