Calciomercato MN - Milan, altro contatto per la cessione di Tomori. Deve partire per evitare la scadenza a zero

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Il Milan in queste ore sta cercando di sfoltire la rosa e ci sono tanti giocatori pronti ad essere ceduti. Athekame al Lione, Fofana e Terracciano in partenza, così come Cissè, Odogu e sopratutto Santiago Gimenez verso il Porto, ma ci altri rossoneri che non rientrano nel progetto di Ruben Amorim. Tra questi c’è anche Fikayo Tomori, difensore inglese che nell’ultima amichevole contro il Chelsea non è stato proprio chiamato in causa. Il difensore dovrà essere ceduto per forza in questa sessione di mercato per evitare un addio a parametro zero.

Infatti Tomori ha il contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027 e dovrà essere ceduto entro la fine di questa estate. Addirittura con la vecchia dirigenza si era arrivati ad una stretta di mano per il rinnovo del contratto ma con la rivoluzione attuata da Gerry Cardinale a fine maggio, Tomori è finito nella lista dei giocatori da tagliare. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage per cercare una sistemazione e qualcosa si sta muovendo. Lui preferirebbe tornare in Premier League.

di Antonio Vitiello