Confermato il vertice Cardinale-Amorim in settimana: il punto sul mercato del Milan

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Gerry Cardinale sarà a Milanello in settimana: incontrerà Ruben Amorim per un vertice di calciomercato. Confermata l'indiscrezione di MilanNews.it

L'indiscrezione di MilanNews.it è stata confermata: Gerry Cardinale sarà in settimana a Milano e nel centro sportivo di Milanello inconterà Ruben Amorim per fare un punto sul calciomercato del Milan in vista di queste tre ultime settimane. La conferma arriva dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea che, salvo imprevisti, il summit avverrà nella giornata di giovedì. Il proprietario rossonero vuole impostare la volata finale della sessione di mercato, in fase di stallo da troppo tempo per il Milan.

MILAN, STALLO PROLUNGATO SUL MERCATO

Secondo quanto ha sempre fatto filtrare la società rossonera, il Milan aveva due urgenze sul mercato che sono quelle di cui ci si è occupati subito: l'attaccante e il difensore. Arrivati Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club rossonero ha letteralmente tirato in remi in barca, fatta eccezione per i due colpi di pagaia per portare in rossonero Sankhoun Diawara che rimane un colpo di prospettiva. La realtà dei fatti però, oggi a tre settimane dalla chiusura del calciomercato, ci mette di fronte un Milan zeppo di esuberi non adatti alle caratteristiche di Amorim e di conseguenza una rosa che non sembra costruita a misura sulle idee del tecnico. Non si poteva cambiare tutta la squadra, beninteso, ma è obbligatorio intervenire da qui al 1° settembre su alcuni ruoli cruciali per il tecnico portoghese: un esterno, un trequartista e un altro difensore.

IL PUNTO SUL MERCATO

Al momento la priorità del Milan sembra essere quella di sfoltire la rosa. Il roster a disposizione di Amorim è ampio e, come detto in precedenza, ricco di calciatori che non rispondono alle caratteristiche ricercate dall'allenatore. Lo stesso portoghese ha confermato che l'obiettivo post tournée era fare dei tagli. I primi nomi in uscita sono già stati fatti: Zachary Athekame è a un passo dal prestito secco dal Lione, Alphadjo Cissè è tallonato dal Torino. Ci sono seri interessamenti dall'Inghilterra e dalla Spagna per Youssouf Fofana, come anche squadre che seguono Filippo Terracciano (Udinese e Monza) e David Odogu (Mainz e Anderlecht). In uscita ci sono anche Santi Gimenez, Fikayo Tomori, Loftus-Cheek e uno tra Ricci e Musah. Per quanto riguarda i nomi in entrata, per il momento rimangono vivi Gonçalo Inacio per la difesa e Matias Soulé per la trequarti.