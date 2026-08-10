News MN - Cardinale sarà presente a Milanello per discutere del mercato insieme ad Amorim

vedi letture

Il proprietario di RedBirdi sarà nuovamente presente a Milanello per discutere del calciomercato rossonero insieme al tecnico Amorim

La stagione del nuovo Milan di mister Ruben Amorim prosegue, con i rossoneri che sabato saranno impegnati nell'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato, in programma domenica 23 agosto contro il Torino. Al di là della parte tecnica, fondamentale per partire subito forti, resta di vitale importanza anche il tema sul calciomercato rossonero. Infatti, come appreso dalla Redazione di Milannews.it, il proprietario di RedBird Gerry Cardinale sarà presente a Milanello questa settimana per incontrare mister Amorim e fare il punto sul mercato in entrata e uscita. Un nuovo ed importante punto di incontro quindi tra il nuovo allenatore e il proprietario, insieme per trovare nuove soluzioni e possibili rinforzi per il mercato e rosa di questo nuovo Milan.

Di Antonio Vitiello