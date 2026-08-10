MN - Van Den Kerkhof: "Spero di incontrare nuovamente Bennacer in Nazionale"

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È finita ufficialmente in questa settimana l'avventura di Ismael Bennacer con la maglia del Milan. Di fatto era terminata già da tempo, ma solo negli scorsi giorni è arrivata l'ufficialità della sua rescissione di contratto con il club rossonero. Per l'occasione il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Kevin Van Den Kerkhof, ex compagno di nazionale algerina di Bennacer.

In Qatar potrebbe forse ritrovare se stesso e tornare ai livelli di quando lo cercavano PSG, Manchester City, Bayern Monaco e Napoli?

“Ismael è capace di tutto! In una carriera può cambiare tutto molto velocemente. Come ho detto, l’ho conosciuto anche dal punto di vista umano ed è una persona davvero eccezionale, un giocatore di grandissimo livello. Spero di incontrarlo nuovamente in nazionale. Vorrebbe dire che io sarò ancora lì e che ci sarà anche lui. È tutto ciò che mi auguro".