Ds Lecce su Tiago Gabriel: "Su di lui diverse squadre, soprattutto internazionali ed europee"

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Secondo quanto riporta il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera, sono tanti i club internazionali ed europei sulle tracce di Tiago Gabriel

A inizio calciomercato, in ottica Milan e per rinforzare il comparto difensivo, era stato fatto anche il nome di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che ha concluso la sua prima stagione intera con la maglia del Lecce, attirando su di sè gli occhi di alcuni club di rilievo. O almeno questo è quanto conferma il direttore sportivo del club salentino Stefano Trinchera che oggi ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Geubbels. Le sue parole su Tiago Gabriel.

SU TIAGO GABRIEL, INTERESSE DI CLUB INTERNAZIONALI ED EUROPEI

Le parole del DS del Lecce Stefano Trinchera su Tiago Gabriel: "Ha dimostrato il suo potenziale e su di lui ci sono diverse squadre, anche e soprattutto di calcio internazionale ed europee. Ci sono state numerose manifestazioni d'interesse ma ancora nessuna trattativa, tuttavia non escludo che ci siano le condizioni perché queste possano essere intavolate a breve. Questa società però ha tutto per farsi trovare pronta e rimpiazzarlo prontamente, sappiamo come muoverci"