Caso Maignan-Rabiot, Pellegatti: "Chi avrebbe dovuto chiamarli con autorevolezza?"

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Il commento di Carlo Pellegatti sulla situazione relativa a Mike Maignan e Adrien Rabiot che hanno posticipato il rientro dalle vacanze

Il tema del giorno in casa rossonera è la scelta di Mike Maignan e Adrien Rabiot di posticipare di altri giorni le loro vacanze: i francesi torneranno a Milanello una settimana prima dell'esordio in campionato. Sono piovute, inevitabili, le critiche di alcuni sostenitori rossoneri che non comprendono la scelta dei due calciatori, considerando che un Lautaro e un Marcus Thuram sono già rientrati ad allenarsi con l'Inter. Carlo Pellegatti nel suo video del mattino ha offerto il suo punto di vista.

CHI AVREBBE DOVUTO CHIAMARE MAIGNAN E RABIOT?

Il commento di Carlo Pellegatti sulla situazione relativa a Mike Maignan e Adrien Rabiot che hanno posticipato il rientro dalle vacanze: "Chi è che avrebbe dovuto chiamare con autorevolezza Maignan e Rabiot? Amorim che non li conosce? Lo staff di Amorim? I dirigenti che in questo momento stanno facendo mercato?. Sono amareggiato perché tutti noi soffriamo e disputiamo per il nostro caro Milan, e i protagonisti che dovrebbero aiutarci nell'entusiasmo sembrano dei pompieri che ci han buttato acqua ghiacciata"