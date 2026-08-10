Athekame lascia il Milan in prestito: i suoi numeri nel primo anno rossonero

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Zachary Athekame si trasferisce in prestito secco al Lione: i suoi numeri nella stagione scorsa con il Milan

Il Milan, appena rientrato dalla tournée, come ipotizzato e previsto ha iniziato a sfoltire la rosa. Il primo nome che saluterà la compagnia di Ruben Amorim sarà Zachary Athekame. Il laterale svizzero non ha avuto tante chance nelle varie amichevoli e il club rossonero ha trovato l'accordo con il Lione per un anno di prestito secco. Manca ancora l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

ATHEKAME IN PRESTITO AL LIONE: I SUOI NUMERI CON IL MILAN

Dopo un solo anno con la maglia rossonera, arrivato l'estate scorsa dallo Young Boys, Zachary Athekame si trasferisce in prestito secco al Lione. Una formula che indica come il Milan continuerà a puntare sul giocatore, mandandolo a giocare nel frattempo in un contesto competitivo. Nella sua unica stagione al Milan, Athekame ha giocato 29 partite in tutte le competizioni e segnato 2 gol, con 2 assist.