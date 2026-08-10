Bucchioni: "Proporre Camarda senza squadra capace di aiutarlo, rischia di metterlo in difficoltà"

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la gestione del Milan e di Amorim per quanto riguarda Francesco Camarda

Nelle tre amichevoli giocate fin qua, Francesco Camarda ha giocato sempre. Dopo la rete nella sgambata contro Milan Futuro, il giovane classe 2008 è entrato all'intervallo di Celtic-Milan segnando una doppietta in 7 minuti. Contro l'Inter è partito titolare ed è rimasto in campo per circa un'ora prima di fare spazio a Ramos. A sorpresa Camarda ha iniziato dal primo minuto anche contro il Chelsea, uscendo poi all'intervallo sempre per far posto al nuovo centravanti portoghese. Una gestione che non convince Enzo Bucchioni che ne ha parlato nell'Editoriale su Tuttomercatoweb.com.

MILAN, SI RISCHIA DI METTERE IN DIFFICOLTÀ CAMARPDA

Le parole di Enzo Bucchioni sulla gestione di Francesco Camarda da parte di Milan e Amorim: "Si fa fatica a capire il continuo cambiamento di uomini e l'insistere con altri. Camarda, ad esempio. Siamo tutti contenti se gioca, ma proporlo troppo senza una squadra capace di aiutarlo si rischia davvero di metterlo in difficoltà. Amorim deve scegliere i suoi, farsi un gruppo adatto al suo gioco, il tempo ogli esperimenti è finito. Sarà compito della società vendere gli esuberi, ormai s'è capito che Fofana, Tomori, ma anche diversi altri se ne dovranno andare".