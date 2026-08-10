Zazzaroni: "Se avessero scelto Conte, Maldini e Leonardo sarebbero ancora al loro posto"
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Il commento di Zazzaroni rispetto alle parole di Paolo Maldini sul caso della separazione con la Nazionale
Le parole di Paolo Maldini, intervistato ieri al Corriere della Sera per parlare della turbolenta separazione con Nazionale e FIGC senza nemmeno aver cominciato l'incarico di direttore tecnico, hanno fatto scalpore e il giro di Italia come anche del mondo. Oggi le ha commentate Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport.
CON CONTE CT, MALDINI E LEONARDO SAREBBERO ANCORA AL LORO POSTO
Il commento di Ivan Zazzaroni rispetto all'intervista di Paolo Maldini sulla separazione con la Nazionale: "Se dopo il no di Guardiola avessero indicato come ct Antonio Conte, che per inciso ha solo due anni più di Pep e non può essere considerato un difensivista, né un perdente, Paolo e Leonardo sarebbero ancora al loro posto".
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