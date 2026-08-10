Chi gioca in porta contro il Torino? Torriani sale nelle quotazioni

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Il rientro posticipato di Mike Maignan apre il campo delle possibilità per il titolare alla prima di campionato contro il Torino: chance Torriani?

Secondo i programmi di inizio stagione, il rientro di Mike Maignan e Adrien Rabiot era previsto per questo martedì 12 agosto a Milano, il tempo necessario per mettersi in forma in vista dell'esordio di campionato contro il Torino, quantomeno per la panchina per il centrocampista e per la titolarità per il portiere. Il fatto che il ritorno dei due francesi sia stato posticipato al 16, a una settimana esatta dalla prima gara in trasferta contro i granata, potrebbe cambiare le carte in tavola.

MILAN, CHI IN PORTA CONTRO IL TORINO?

È vero che per un portiere la preparazione fisica è diversa, però dopo una settimana di lavoro Mike Maignan sarà subito gettato nella mischia contro il Torino? Per Adrien Rabiot le chance sono molto basse, più probabile un ingresso nei minuti finali. Per la porta rimane tutto aperto. Complice l'infortunio di Pietro Terracciano, tornato ad allenarsi venerdì, Lorenzo Torriani ha monopolizzato il ruolo nelle amichevoli: bisogna prima capire chi dei due giocherà contro lo United, considerando che il giovane ha fatto molto bene e di conseguenza che decisione prenderà Amorim per la prima di campionato. Sicuramente le quotazioni di Torriani, come scrive la Gazzetta dello Sport, salgono.