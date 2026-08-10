Milan, contro lo United le prove generali in vista del Torino. Le possibili scelte di Amorim

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Sabato il Milan giocherà la sua ultima amichevole estiva e Ruben Amorim dovrebbe schierare una formazione molto vicina a quella che giocherà contro il Torino

Dopo due pareggi (Celtic e Inter) e una sconfitta (Chelsea), il Milan è atteso sabato pomeriggio dalla sua ultima amichevole estiva. I rossoneri saranno impegnati in Polonia contro il Manchester United, match che sarà in pratica la prova generale in vista della prima di campionato in casa del Torino in programma domenica 23 agosto. Ruben Amorim, che si aspetta risposte positive dopo il pesante 3-0 subito contro i Blues, metterà in campo con ogni probabilità dall'inizio una formazione molto vicina a quella che giocherà contro i granata.

VERSO TORINO-MILAN: ESORDIO PER GILA. MAIGNAN IN PORTA?

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che ipotizza il possibile undici titolare del Milan per la prima in Serie A: in porta, ci dovrebbe essere regolarmente Mike Maignan nonostante avrà nelle gambe una sola settimana di allenamenti. In difesa, ci dovrebbe essere invece l'esordio in partite ufficiali di Mario Gila, il quale sta recuperando da problema muscolare rimediato contro il Celtic, ma è atteso in gruppo già in questa settimana. A completare il trio difensivo, ci saranno Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

VERSO TORINO-MILAN: CHI CON MODRID? BALLOTTAGGIO A DESTRA

A centrocampo, Luka Modric è certo di una maglia da titolare, mentre per l'altro mediano, visto che anche Adrien Rabiot rientrerà dalle vacanze solo domenica 16 agosto, in corsa ci sono Ardon Jashari e Christian Comotto. Sugli esterni, a sinistra spazio a Davide Bartesaghi, mentre a destra ballottaggio aperto tra Samuel Chukwueze e Alexis Saelemaekers.

VERSO TORINO-MILAN: RAMOS TITOLARE, DUBBIO SUI TREQURTISTI

In attacco, infine, certa la presenza come prima punta di Gonçalo Ramos, grande colpo del mercato estivo milanista. Dubbi invece su chi agirà alle sue spalle: con Chistian Pulisic che potrebbe recuperare al massimo per la panchina, la sensazione è che giocheranno due tra Christopher Nkunku, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.