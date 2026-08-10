Letizia inferocito: “Maignan, credi sia una scampagnata? E due anni fa tornò in sovrappeso”

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Francesco Letizia si è così espresso sul suo canale YouTube su Maignan e Rabiot e il rientro a Milanello posticipato al 16 agosto

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube su Maignan e Rabiot e il rientro a Milanello posticipato al 16 agosto: "Un Capitano, con la C maiuscola, non conta i giorni di ferie. Pensate che Lautaro Martinez ha finito il Mondiale un giorno dopo di Maignan e torna esattamente una settimana prima: poi ci chiediamo perché all’Inter le cose vanno diversamente. Ovviamente il discorso vale anche per Rabiot, ma la fascia è un’aggravante importante. E pensare che qualcuno si illudeva addirittura che Maignan potesse tornare per il funerale di Franco Baresi. Io credo che la fascia sia una responsabilità importante: dovresti essere l’esempio per tutti… E l’esempio qual è? Arrivare a meno di una settimana dall’esordio in campionato, come se fosse una scampagnata? Mi dispiace, ma non funziona così. Mi auguro che Amorim abbia considerato i rischi, anche quelli pratici: a Torino senza Rabiot è ancora più dura. Il nostro inizio di stagione è delicatissimo, un capitano dovrebbe rendersene conto da solo. Sperando che torni in forma e non come due estati fa, in evidente sovrappeso".

Maignan e Rabiot, rientro lento

I due giocatori francesi sarebbero erano attesi a Milanello mercoledì, giorno in cui tutta la squadra riprenderà gli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi da Ruben Amorim al termine della tournée in Australia e Indonesia. Adrien Rabiot e Mike Maignan hanno ottenuto qualche giorno in più di vacanza e spicca la differenza con gli altri loro connazionali come per esempio Thuram, Akliouche e Mbappé che sono già al lavoro con i rispettivi club. Il centrocampista e il portiere torneranno quindi ad allenarsi solo domenica, ad una settimana esatta dall'esordio in campionato del Milan sul campo del Torino.