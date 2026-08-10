Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan al 10 agosto
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:
ACQUISTI MILAN
Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto
Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo
CESSIONI MILAN
Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito
Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto
OBIETTIVI MILAN
Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)
Dario Osorio (trequartista/esterno, Midtjylland)
Ismaelo Ganiou (difensore, Lens)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026
Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
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