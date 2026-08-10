Milan, oggi primo giorno di riposo. Mercoledì la ripresa con due assenze importanti
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Il piano di rientro del Milan ed il programma di allenamento in vista della partita di sabato 15 col Manchester United in Polonia
La squadra è partita ieri mattina da Giacarta ed è tornata in Italia nel pomeriggio. I rossoneri hanno concluso la tournée tra Perth ed Indonesia con un pareggio, l'1-1 contro l'Inter, e una sconfitta, il 3-0 di sabato contro il Chelsea. La squadra ora avrà a disposizione due giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti prevista per il pomeriggio di mercoledì 12 a Milanello. I francesi Maignan e Rabiot però non ci saranno (LEGGI QUI).
I giocatori continueranno a lavorare anche giovedì e venerdì mattina, prima di ripartire nel pomeriggio per Breslavia. In Polonia il Milan affronterà l'ultima amichevole estiva: sabato 15 agosto, ore 16.45, contro il Manchester United di Carrick.
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