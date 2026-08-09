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MN - Posticipati i rientri a Milanello di Maignan e Rabiot
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Sì, perchè come appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono posticipati i rientri a Milanello di Mike Maignan e Adrien Rabiot
Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono posticipati i rientri a Milanello di Mike Maignan e Adrien Rabiot. I francesi, reduci dal mondiale in america sarebbero ancora in vacanza, con il rientro in Italia che sarebbe dovuto avvenire per il 12 agosto, come da programma. I francesi rientreranno il 16 perché la squadra il 14 parte per la Polonia per affrontare il Manchester United in amichevole.
di Antonio Vitiello
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