Sabatini dubbioso: “Milan-Chelsea? Non credevo ai miei occhi, il Milan ha subito e basta”

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Sabatini commenta Chelsea-Milan 0-3.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato l'amichevole andata in scena qualche giorno fa in Indonesia contro il Chelsea. Queste le sue parole.

Su Milan-Chelsea - "L'ho guardata, a un certo punto non credevo ai miei occhi perché era lo stesso Chelsea che era stato battuto alla Juventus con una buona prestazione, ma non credevo ai miei occhi perché dicevo 'ma il Milan incassa, prende tiri che ogni tanto son gol, ogni tanto son pali, ogni tanto son miracoli Torriani', il ragazzino migliore in campo e non fa un tiro in porta. Il Milan non ha fatto un tiro in porta".