MN - Donadoni su Comotto: "È un ragazzo con la testa sulle spalle, è molto intelligente"

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Roberto Donadoni, intervistato da MilanNews.it, parla di del giovane Christian Comotto che è allenato allo Spezia fino a qualche mese fa

Sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe Europee e quattro Supercoppe Italiane: Roberto Donadoni ha scritto una parte importante della storia del Milan insieme ai suoi compagni vincendo e rendendo immortale l'immagine dei rossoneri nel mondo. L'ex esterno d'attacco del Diavolo, oggi svincolato da allenatore dopo l'ultima esperienza allo Spezia, è stato ospite del Milan Club Carovigno in Puglia e ha parlato di tanti argomenti, rispondendo alle domande dei tanti tifosi presenti e dell'inviato di MilanNews.it, che ha condotto la serata.

Su Comotto, allenato allo Spezia:

"È un bel ragazzo di prospettiva, con me allo Spezia ha giocato tanto perché chi ha qualità è giusto che giochi. È da Milan? Conta molto la mentalità di come ci si approccia al lavoro. Lui è un ragazzo con la testa sulle spalle, è molto intelligente”.