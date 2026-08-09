Vlahovic verso il si al Besiktas. Un anno fa il Milan ci aveva provato, ora è un parametro zero di lusso

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Dusan Vlahovic pare abbia deciso di accettare l’offerta del Besiktas

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, l'ex numero 9 della Juventus Dusan Vlahovic pare si stia convincendo nelle ultime ore ad accettare la ricca offerta arrivatagli dal Besiktas di Italiano. Nonostante i primi rifiuti dovuti al poco apprezzamento verso il calcio e il campionato turco, la mancanza di offerte da altri club ben più prestigiosi, sta spingendo il serbo ad accettare di fatto l'unica offerta concreta che gli è arrivata.

La proposta economica è la seguente: contratto quadriennale da circa 10 milioni di euro a stagione e bonus alla firma particolarmente consistente, stimato attorno al valore di un’ulteriore annualità di ingaggio. "Resterebbero da limare gli ultimi dettagli sui bonus legati agli obiettivi di squadra e soprattutto alle prestazioni personali, ma le prossime ore sembrano poter essere quelle decisive per la fumata bianca" è quanto riporta Sportmediaset.