Il saluto di Vanini, preparatore dei portieri dei pulcini per 8 anni in rossonero

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il messaggio d’addio di Alessandro Vanini, storico preparatore dei portieri dei pulcini del Milan.

Nel suo profilo Instagram, Alessandro Vanini, storico preparatore dei portiere dei pulcini del Milan rimasto in rossonero per ben 8 anni, ha scritto questo messaggio in virtù dell'addio al club. Queste le sue parole.

"Ed eccoci qui dopo otto stagioni in rosso nero le strade si dividono... per un ragazzo prima che un allenatore, come me dopo tanti anni in campi di periferia ad allenare con la passione come primo obiettivo poi il professionismo con la gavetta pavia Genoa Cfc e poi il sogno il grande Milan la mia squadra del cuore...Otto stagioni, un titolo nazionale con under 15 che per me è stata come una champions con due mister fantastici...e un responsabile del settore giovanile come Angelo Carbone che ha sempre messo l'uomo al centro del suo progetto di lavoro e squadra...

Ho conosciuto e avuto l'onore di entrare negli spogliatoi a cambiarmi con allenatori e ex giocatori che con simpatia e umiltà mi hanno dato tanto... io potevo ricambiarli con il mio spirito di aggregazione e simpatia..ringrazio tutti i ragazzi che ho allenato fantastici..

Ora molti di loro sono uomini... il calcio e i ragazzi sempre al centro dei nostri discorsi.. ho respirato di calcio in ogni dove in quei primi 5 anni al Milan.. Poi come tutto il mondo cambia, le società cambiano, i dirigenti cambiano...è tutto diventa diverso... giusto o sbagliato io questo non posso giudicarlo... ma avendo fatto della mia passione il mio lavoro se questo aspetto viene a mancare, e il giuoco del calcio non è al centro del progetto allora è giusto cambiare... alla ricerca di valori e passioni... che solo questo sport può dare... il bambino/ ragazzo portiere a prescindere dalla categoria deve continuare a volare... ed io con lui... lascio un sacco di amici, di ragazzi che ho avuto il piacere di far entrare al Milan come allenatori dei portieri che oggi hanno fatto carriera...a presto amici ci ritroveremo magari sui campi..."