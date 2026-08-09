MN - Donadoni svela: "Trapattoni mi voleva all'Inter, ma avevo deciso che non avrei giocato in Italia se non col Milan"

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Sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe Europee e quattro Supercoppe Italiane: Roberto Donadoni ha scritto una parte importante della storia del Milan insieme ai suoi compagni vincendo e rendendo immortale l'immagine dei rossoneri nel mondo. L'ex esterno d'attacco del Diavolo, oggi svincolato da allenatore dopo l'ultima esperienza allo Spezia, è stato ospite del Milan Club Carovigno in Puglia e ha parlato di tanti argomenti, rispondendo alle domande dei tanti tifosi presenti e dell'inviato di MilanNews.it, che ha condotto la serata.

Hai mai avuto l'idea di andare in una rivale del Milan?

“C’è stato un momento in cui all’Inter c’era Trapattoni e ha provato a corteggiarmi, chiedendomi se volessi andare da loro. In quel momento lì, oltretutto un passaggio tra Milan e Inter era complicato, era apprezzabile la cosa che un allenatore di una squadra ti apprezzasse. Ma l’idea di lasciare il Milan era lontana, tant’è vero che ho anche deciso poi che nel momento in cui sarei andato via dal Milan in Italia non avrei più indossato nessun’altra maglia”.