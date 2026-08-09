Pellegatti non ci sta: “Calma col paragone Amorim-Fonseca”
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Pellegatti sul paragone Amorim-Fonseca.
Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato di Amorim e dei paragoni emersi dopo la sconfitta contro il Chelsea con Fonseca e Conceicao. Queste le sue parole.
"Innanzitutto vorrei precisare, paragonano già il Milan di Amorim a quello di Fonseca e Conceicao. Ruben Amorim, è vero, è stato un totale disastro, però prima di Fonseca non ce lo ricorderemo come un allenatore che abbia inciso nella storia del Milan. Ma anche lì, forse col senno di poi, si poteva eventualmente anche aspettare il lavoro di Fonseca. Non sarà stato il più grande allenatore, non è il più grande allenatore del mondo, ma voglio ricordare che l'unico barlume di grande Milan abbiamo vissuto è stato dopo la vittoria a Madrid col al Santiago Bernabeo 3-1".
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