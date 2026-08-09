Ramazzotti: "Milan, c'è qualcosa da sistemare un po' ovunque"

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Il giudizio di Andrea Ramazzotti sul Milan e la sua rosa all'indomani della pesante sconfitta in amichevole contro il Chelsea

Se c'è un aspetto positivo che il Milan può raccogliere dalla brutta prestazione in amichevole con il Chelsea, è che sono stati scoperchiati i limiti della rosa rossonera e soprattutto di alcuni giocatori che non sembrano idonei al gioco di Ruben Amorim. Il problema, adesso, è fare in modo che la macchina del mercato si rimetta in funzione, pur con poco tempo a disposizione e tantissime operazioni da fare in entrata e in uscita. Il commento di Andrea Ramazzotti su Gazzetta dello Sport.

MILAN, C'È DA SISTEMARE UN PO' OVUNQUE

Andrea Ramazzotti sul mercato all'indomani di Chelsea-Milan: "Qualcosa da sistemare c’è un po’ ovunque e soprattutto è arrivato il tempo delle scelte definitive. In Australia e Indonesia Amorim ha fatto giocare tutti gli elementi a sua disposizione (a parte Athekame e Odogu, evidentemente non parte del suo progetto) perché aveva bisogno di conoscere le caratteristiche dei singoli. Ora, però, è arrivato il momento delle scelte, di dare una sforbiciata alla rosa e rinunciare a quegli elementi che non hanno soddisfatto le aspettative"