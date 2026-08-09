Sabatini critica: "Ibrahimovic anziché guardare il Milan si è messo a fare la grigliata"

vedi letture

Sandro Sabatini critica l'atteggiamento di Zlatan Ibrahimovic e il suo timing nel postare sui social dopo Chelsea-Milan 3-0

Pochi minuti dopo il fischio finale dell'amichevole Chelsea-Milan 3-0, un nuovo post social di Zlatan Ibrahimovic ha attirato le chiacchiere sul Senior Advisor rossonero, in particolare le critiche. Infatti, lo svedese ha pubblicato un post in cui lo si vede in mezzo a un bosco intento a cucinare una grigliata di carne. Il tutto accompagnato dalla scritta: "Wild Chef". Le critiche sono arrivate dai tifosi nei commenti ma non solo: anche il giornalista Sandro Sabatini ha espresso il suo punto di vista negativo sul proprio canale YouTube.

IBRA ANZICHÈ GUARDARE IL MILAN SI È MESSO A FARE LA GRIGLIATA

Il commento di Sandro Sabatini sul timing del post di Zlatan Ibrahimovic dopo Chelsea-Milan 3-0: "Ibrahimovic anziché stare a guardare il Milan si è messo a fare la grigliata dell'8 di agosto. Questa foto è uscita subito dopo il risultato del Milan che ha perso contro il Chelsea 3-0: Ibra faceva la grigliata. Sono entusiasta di Ibrahimovic perché veramente a lui cosa gliene frega, fa una bella grigliata, si fa il video e prende un sacco di like. Contento lui, contenti tutti: ma scontenti i tifosi del Milan"