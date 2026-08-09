Gimenez si allontana dalla Lazio: biancocelesti spingono per Pinamonti

vedi letture

Gimenez è uno dei calciatori in uscita dal Milan: ma perde quotazioni sulla lista della Lazio che cerca anche Pinamonti

Tra i tantissimi calciatori del Milan che sono in uscita dal club rossonero e che dovranno essere sistemati da qui a tre settimane, c'è anche Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, con la giusta offerta, può lasciare Milanello dopo un anno e mezzo. Al momento si trova proprio al centro sportivo dove si è allenato con Pulisic e anche con Mario Gila, per recuperare dall'infortunio patito nei minuti finali dell'ottavo dei Mondiali contro l'Inghilterra. Come gli altri calciatori in uscita, non ci sono ancora trattative sul tavolo ma solo interessi più o meno lampanti.

LA LAZIO SPINGE PER PINAMONTI: GIMENEZ PERDE QUOTAZIONI

Una squadra che ha mostrato un certo interesse per Santiago Gimenez è stata la Lazio di mister Rino Gattuso. Nei giorni scorsi in più di un'occasione è stato segnalato che l'ex giocatore e tecnico milanista avrebbe indicato l'attaccante del Messico come principale obiettivo. A livello di costi, però, sembra un'operazione troppo complicata e per questo motivo nelle ultime ore, come riporta TMW, sono calate le quotazioni di Gimenez alla Lazio. I biancocelesti stanno spingendo molto per Andrea Pinamonti.