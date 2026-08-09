Maldini, non solo Pirlo: "I nomi erano tre, anche De Rossi e Grosso, ma..."

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Paolo Maldini quali erano i due nomi che ha pensato insieme ad Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale Italiana

Nella mattinata di domenica Paolo Maldini è tornato a parlare con una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, chiacchierata con cui ha rotto il silenzio dopo la separazione lampo con la Nazionale e Malagò, avvenuta per diveregenze sulla scelta del CT dell'Italia. Tra i vari temi messi in campo, l'ex dirigente e Capitano rossonero ha parlato anche delle tre opzioni post Guardiola che aveva pensato per la panchina azzurra.

MALDINI, PER IL CT I NOMI ERANO TRE: PIRLO, DE ROSSI E GROSSO

Il commento di Paolo Maldini sul casting per l'allenatore della Nazionale che ha portato al nome di Pirlo: "La nostra idea era legata alla tecnica. Al gioco offensivo. A un cambiamento. In Italia siamo rimasti indietro su tante cose. Volevamo che la formazione dei ragazzi fosse basata non sull’esasperazione tattica ma sulla tecnica, l’uno contro uno, la mentalità offensiva. E volevamo un allenatore giovane, che avesse avuto una storia in Nazionale. I nomi erano tre: Andrea Pirlo, Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Tre campioni del mondo. Ma il presidente ci ha detto che in base agli accordi che l’hanno portato all’elezione, con l’appoggio di tutti i club tranne la Lazio, non potevamo toccare gli allenatori"