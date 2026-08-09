Ravezzani sicuro: “Bisogna anche accettare che non si può dominare un avversario più forte”

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Ravezzani commenta la sconfitta del Milan contro il Chelsea.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta del Milan per 3-0 ai danni del Chelsea. Queste le sue parole.

“A volte bisogna anche accettare di affrontare degli avversari più forti e non pretendere di dominarli, sennò fai la figura del pollo. Ecco, il Milan ha giocato male e questo è un problema perché Amorim e Cardinale a inizio stagione avevano detto il Milan giocherà un calcio fantastico, basta con il passato, basta cercare di non perdere, si va in campo per vincere, cosa che lo ripeto, trovatemi una squadra, un allenatore che dica io vado in campo per non vincere. Però insomma questo slogan funziona finché poi la squadra si esprime ad alti livelli e mantiene le promesse. Il Milan, purtroppo dobbiamo ricordarlo, veniva da due pareggi non entusiasmanti, uno in rimonta un po' faticosa col Celtic, uno con l'Inter, anche li in rimonta, dacché la famosa frase di Amorim che dice "L'importante è non perdere” che è un po' il contrario di quello che aveva promesso, e poi col Chelsea il disastro”.