Primo Piano Amorim a Sky: "Sapevamo che avremmo sofferto un po'. Ora prenderemo decisioni in settimana"

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Ruben Amorim parla a Sky Sport 24 al termine di Chelsea-Milan 3-0

Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport 24 al termine dell’amichevole odierna contro il Chelsea, persa con un deludente 3-0 a favore degli inglesi. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Milan.

Non è stata una serata molto positiva...

“Sapevamo che avremmo sofferto un po’, ma vogliamo proporre questo tipo di sfida ai nostri giocatori. Loro sanno come difendere di squadra, giocare in uno contro uno e pressare alto. Contro squadre come il Chelsea non presseremo mai in questo modo, ma siamo qui per prepararci a vincere la prima partita ufficiale della stagione e dare fiducia ai calciatori. Avevamo anche tanti giovani in squadra, stiamo facendo il percorso giusto per mettere in condizione la squadra di vincere la prima partita ufficiale della stagione”.

Questa partita è stata importante per le scelte che farai nei prossimi giorni?

“Sì, certo. Faremo delle scelte sui nostri giocatori. Queste due settimane sono state molto positive ma abbiamo una rosa ampia, dobbiamo scegliere alcuni giocatori e prenderemo queste decisioni in settimana”.