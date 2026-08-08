Moretto: "Amorim stima Musah: lo vede come un calciatore da Milan. È più dentro che fuori"

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Yunus Musah è considerato da Amorim un calciatore da Milan: l'americano a oggi è più dentro che fuori dal progetto

Il Milan, dopo l'amichevole di oggi con il Chelsea, rientrerà in Italia e, come annunciato dal tecnico Ruben Amorim, ci sarà da lavorare molto sulle uscite in chiave mercato. Sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare il club rossonero e che non rientrano nei piani del tecnico portoghese. Tra questi non dovrebbe esserci Yunus Musah che, invece, piace molto ad Amorim. Questo è quanto riportano gli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video su YouTube.

AMORIM STIMA MUSAH: LO VEDE COME UN CALCIATORE DA MILAN

Il commento di Matteo Moretto sul mercato del Milan: "Il Milan si è mosso bene e velocemente all'inizio, acquistando Gonçalo Ramos e Mario Gila. Da lì però il mercato in entrata si è fermato perché Ruben Amorim voleva vedere tutta la rosa, voleva capire chi poteva essere da Milan e chi no. Ti faccio già un nome, Musah: Amorim ne stima le qualità e continua a vederlo come un calciatore da Milan, è più dentro che fuori a oggi".