Bocci: "Milan da perfezionare dalla cintola in su. Manca un mancino che giochi a destra"

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Per il collega Alessandro Bocci il Milan deve essere ancora migliorato nel suo reparto offensivo

Dopo i due grandi colpi, specialmente per quanto investito, che hanno portato Gonçalo Ramos e Mario Gila al Milan, il club rossonero si è arenato e non si è più mosso sul mercato, se non per portare alla corte di Amorim il giovane difensore Diawara. Serve perfezionare la rosa a disposizione del tecnico e serve farlo a partire dalle cessioni. Di tutto questo ha parlato Alessandro Bocci, collega del Corriere della Sera, che ha analizzato la situazione di tutte le varie squadre che vorrebbero competere con l'Inter.

MILAN DA PERFEZIONARE DALLA CINTOLA IN SU

Il punto di Alessandro Bocci sul calciomercato del Milan, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo: "La squadra dalla cintola in su, considerando l’infortunio di Christian Pulisic, è da perfezionare. Manca un mancino che giochi a destra al posto di Christopher Nkunku e va risolto l’enigma Rafael Leao. Il portoghese è stato il tappo di un mercato che nelle uscite mostra i suoi limiti considerando che sono ancora a Milanello Tomori, Loftus-Cheek, Ricci, Musah e Gimenez".