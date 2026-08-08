Ramos: "Quanti gol? Non do numeri. Voglio giocare, divertirmi e aiutare"

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Gonçalo Ramos preferisce non fare previsioni su quanti gol farà quest'anno con il Milan

Il motivo per cui il Milan ha deciso di investire così tanto e subito per Gonçalo Ramos è uno solo, banale forse ma che nel club rossonero non lo è poi così tanto: segnare tanti gol. Questa è la missione con cui inizia l'avventura del nuovo numero 9 rossonero, fin da oggi quando scenderà in campo con ogni probabilità da titolare contro il Chelsea, nell'amichevole che si gioca alle ore 14 italiane a Giacarta, in Indonesia.

RAMOS: NON DO NUMERI; VOGLIO SOLO GIOCARE, DIVERTIRMI E AIUTARE

Il nuovo centravanti del Milan Gonçalo Ramos ha parlato durante l'evento di presentazione della nuova terza maglia a Giacarta, non sbilanciandosi su previsioni o pronostici a livello personale, come riportato da Gazzetta dello Sport: "Quanti gol voglio realizzare in questa stagione? Non mi piace dire dei numeri... Io voglio solo giocare, divertirmi e cercare di aiutare la squadra. E mostrare il mio meglio con il Milan"