Milan Futuro, che gol di Nolli: il video social della super rete contro l'Atalanta
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Il Milan Futuro sul proprio profilo Instagram ha voluto postare ed esaltare il super gol del giovane Luca Nolli contro l’Atalanta nel torneo Primavera Mamma e Papà Cairo. Un gran destro sotto la traversa da distanza siderale. Questo il video social.
https://www.instagram.com/reel/DbwA9abOntJ/?igsh=MWdsbGJ3eDVmZ2xrbg%3D%3D
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