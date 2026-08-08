Milan Futuro, che gol di Nolli: il video social della super rete contro l'Atalanta

Milan Futuro, che gol di Nolli: il video social della super rete contro l'AtalantaMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 00:30MILAN FUTURO
di Niccolò Crespi

Il Milan Futuro sul proprio profilo Instagram ha voluto postare ed esaltare il super gol del giovane Luca Nolli contro l’Atalanta nel torneo Primavera Mamma e Papà Cairo. Un gran destro sotto la traversa da distanza siderale. Questo il video social.

https://www.instagram.com/reel/DbwA9abOntJ/?igsh=MWdsbGJ3eDVmZ2xrbg%3D%3D