Il Club Milano annuncia il passaggio del classe 2008 Di Nella al Milan

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Il Club Milano, società milanese di Serie D, ha annunciato la cessione del giovane attaccante Ludovico Di Nella al Milan

Il Milan continua a macinare acquisti per il progetto di Milan Futuro: il prossimo che dovrebbe essere annunciato è l'attaccante classe 2008 Ludovico Di Nella, in arrivo dal Club Milano, una società milanese che milita in Serie D. L'operazione era già stata anticipata nei giorni scorsi dal portale SerieD.com ma oggi è arrivata l'ufficialità proprio del Club Milano che si è detto orgoglioso di aver ceduto le prestazioni sportive del suo giovane talento a un club come il Milan. Manca l'ufficialità da via Aldo Rossi che dovrebbe arrivare nelle prossime ore: da capire se Di Nella sarà aggregato subito a Milan Futuro o passerà inizialmente dalla Primavera.

DI NELLA AL MILAN: IL COMUNICATO

Di seguito si riporta il comunicato social che il Club Milano ha diramato per annunciare la cessione di Ludovico Di Nella al Milan: "Con grande orgoglio la società Club Milano comunica di aver ufficialmente ceduto le prestazioni sportive di Ludovico Di Nella all’AC Milan. Dopo un’ottima stagione aggregato alla prima squadra, condita dalla realizzazione di sei reti totali, l’attaccante classe 2008 si trasferisce in una delle piazze più importanti del panorama calcistico europeo. In bocca al lupo per tutto, Ludovico!"

