Milan Futuro, in chiusura un nuovo colpo: è Di Nella, 2008 del Club Milano

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I rossoneri stanno per chiudere un nuovo colpo per il Milan Futuro, ovvero Ludovico Di Nella del Club Milano.

Secondo quanto rivelato da SerieD24.com, il Milan sarebbe molto vicino a chiudere definitivamente l'accordo per il giovane attaccante classe 2008 Ludovico Di Nella, giovane promessa del Club Milano.

Come riportano i colleghi, "L'operazione, che si trova ormai alle battute finali con gli ultimi dettagli burocratici da limare prima della firma e dell'ufficialità, conferma la linea societaria del club di via Aldo Rossi, fortemente orientata al monitoraggio e al tesseramento dei migliori talenti del panorama calcistico lombardo e nazionale"