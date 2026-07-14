Oggi riparte il Milan Futuro. I convocati di Navarro: presenti anche Zeroli e Balentien

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Come riporta il sito ufficiale rossonero, inizia oggi la nuova stagione del Milan Futuro del neo tecnico Sergio Navarro Barquero: "Al via la nuova stagione per i ragazzi di Milan Futuro, che si ritrovano oggi a Milanello powered by Clivet per dare ufficialmente il via alla stagione 2026/27, la terza nella storia della squadra. Tante le novità nel gruppo che sarà guidato per la prima volta da Mister Sergio Navarro Barquero, annunciato negli scorsi giorni come nuovo allenatore. Ad assisterlo sarà, come vice, il 39enne Roberto Robles Feijoo. In queste ore è partita anche la preparazione della Primavera, guidata dal confermato Giovanni Renna, e dell'Under 18 che da quest'anno è stata affidata a Vito Antonelli.

Nelle prossime settimane Milan Futuro lavorerà quotidianamente, con sessioni mattutine, in vista del campionato di Serie D, che prenderà il via domenica 6 settembre. I rossoneri sono ancora in attesa di sapere il girone in cui saranno inseriti, col responso che è previsto per la fine del mese di luglio. Il 29-30 agosto è in programma il primo appuntamento ufficiale, valido per il Primo Turno di Coppa Italia di Serie D.

Di seguito i calciatori convocati per il primo allenamento, in programma nel pomeriggio di martedì 14 luglio 2026: Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić".