Oddo: "Ibra non metteva becco in nulla. Il responsabile vero è Kirovski"

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L'ex allenatore del Milan Futuro racconta di come la figura centrale del progetto Under 23 è Jovan Kirovski, non Ibrahimovic

Pochi giorni fa Massimo Oddo ha salutato il Milan Futuro, lasciando il ruolo di allenatore della formazione Under 23 rossonera. Oddo e i suoi ragazzi, che nell'ultima stagione hanno militato in Serie D, non sono riusciti a raggiungere la promozione in Serie C. Il tecnico abruzzese, che ha da poco compiuto 50 anni, racconta la sua esperienza a Gazzetta.it. Le sue parole.

È un’estate in cui i tifosi parlano molto di Ibrahimovic: come si è posto in ottica seconda squadra? È un progetto su cui in qualche modo ha messo il cappello.

“L’ho visto pochissimo al campo, ma lui non ha un ruolo tecnico nel Milan. E’ parte della proprietà, no? So che è molto interessato alla seconda squadra, si guardava tutte le partite, anche se non dal vivo. Dava dei principi, magari su alcuni aspetti tattici, ma concretamente non metteva becco in nulla. Il responsabile vero è Kirovski”.

In effetti si è parlato abbastanza anche di lui in queste settimane.

“E’ un dirigente molto attento ai giovani. Di ragazzi se ne intende. Ha pagato molto lo scotto di un campionato che non conosceva, e molte cose sono state di conseguenza sbagliate. Il suo messaggio è sempre stato quello di migliorare i giocatori, non quello di vincere. Il percorso del Milan U23 non deve essere quello della prima squadra”.