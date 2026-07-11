Oddo: "Camarda mi chiamò per chiedermi cosa pensassi del Lecce, gli risposi che aveva fatto una cavolata"

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Massimo Oddo, ex allenatore del Milan Futuro, commenta così le scelte di carriera di Francesco Camarda. Il prestito al Lecce: bocciato

Pochi giorni fa Massimo Oddo ha salutato il Milan Futuro, lasciando il ruolo di allenatore della formazione Under 23 rossonera. Oddo e i suoi ragazzi, che nell'ultima stagione hanno militato in Serie D, non sono riusciti a raggiungere la promozione in Serie C. Il tecnico abruzzese, che ha da poco compiuto 50 anni, racconta la sua esperienza a Gazzetta.it. Le sue parole.

A proposito di percorsi, allora: parliamo di quello che secondo lei sarebbe il migliore per Camarda.

“Francesco dovrebbe fare quel che doveva già fare un anno fa: in A ci arriverà di certo ma ora gli occorre continuità, per esempio andando in una squadra di B di alto livello, che gioca per vincere. L’anno scorso mi chiamò per chiedermi cosa pensassi del Lecce, gli risposi che aveva fatto una cavolata. Gli chiesi come mai aveva tutta questa fretta, alla sua età, di arrivare subito in A. Gli dissi che aveva bisogno di continuità, e che per trovarla occorreva abbassare il livello. Di Francesco è bravissimo, ma il Lecce gioca per salvarsi, gioca per lo più nella propria metà campo e per un attaccante diventa dura”.