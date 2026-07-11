Aldo Serena: "Ramos è completo, sa far tutto. E finalmente il Milan ha un centravanti di una certa qualità”

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Aldo Serena promuove a pieni voti l'arrivo di Gonçalo Ramos al Milan. In studio a Sky parole positive anche per Mario Gila

Oggi pomeriggio è arrivata l'ufficialità: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Lo spagnolo firma fino al 30 giugno 2031 e arriva dalla Lazio per 27,5 milioni di euro più bonus. Il difensore centrale, molto apprezzato da Ruben Amorim, ha scelto la maglia numero 34. Durante la puntata odierna di Calciomercato - L'Originale in studio si è parlato del nuovo giocatore rossonero.

Inizia Riccardo Gentile: “Il Milan si è posto bene in questa prima fase. Con Gonçalo Ramos, Amorim e Gila, che nelle ultime stagioni ha sempre dato risposte molto positive al calcio italiano”.

Poi il focus è passato su Gonçalo Ramos, con Aldo Serena che promuove a pieni voti il portoghese: “Lui è completo, sa far tutto. E finalmente il Milan ha un centravanti di una certa qualità”.