Primo Piano Maignan e Rabiot protagonisti con la Francia, ma il loro futuro al Milan resta un rebus

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Il focus sul momento di Mike Maignan e Adrien Rabiot, protagonisti con la Francia dal futuro ancora misterioso con la maglia del Milan

E' un'estate calda e ricca di continui aggiornamenti in casa Milan. Lo stiamo raccontando giorno per giorno. L'ultima novità riguarda l'arrivo del difensore Mario Gila (leggi qui) un giocatore fondamentale per Ruben Amorim. La rosa dei rossoneri però resta in forte evoluzione. Cosa ne sarà di Mike Maignan e Adrien Rabiot? Protagonisti ai mondiali con la Francia ma con un grosso rebus per quanto riguarda il futuro a Milano sponda Milan.

PROTAGONISTI AI MONDIALI

La Francia vola in semifinale anche e soprattutto per la forza dei suoi leader. Mike Maignan e Adrien Rabiot rappresentano a pieno la forza de Les Bleus. E' vero, in questo momento la copertina la prende Kylian Mbappé, capocannoniere francese e trascinatore assoluto. Il valore però del portiere rossonero e del centrocampista tutto fare ex PSG e Juventus hanno un peso specifico nello scacchiere di Didier Deschamps. Se la Francia dovesse conquistare l'ennesima finale di un Mondiale, sarà grazie anche al contributo dei due giocatori del Milan.

I DUBBI E LA DECISIONE FINALE

Nonostante il forte pressing di Amorim, i due francesi sarebbero ancora in cerca di risposte in merito al futuro. Queste potrebbero arrivare dopo il mondiale. Non è da escludere niente: che il progetto Milan con Cardinale e Amorim in prima fila abbia (si spera) preso una strada diversa rispetto alle ultime stagioni è sotto gli occhi di tutti. Il dubbio però resta e resterà sempre. Maignan, fresco di rinnovo è stato al centro di polemiche legate al rapporto con alcuni ex dirigenti rossoneri. Poi la firma è arrivata e tutta questa nebbia di incertezza è come svanita nel nulla. Rabiot è sicuramente molto legato a Massimiliano Allegri, ora a Napoli e l'idea suggestiva di seguirlo ovunque potrebbe esistere. La grande consapevolezza è che entrambi, se dovessero restare ancora al Milan potrebbero rappresentare un enorme punto di ripartenza verso un futuro, si spera davvero roseo e felice.