Pulisic è già ai box: esordio a rischio. E c'è un tema infortuni che ritorna

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Christian Pulisic ha appena finito la sua stagione ma è già fermo in vista della prossima: un infortunio che scompagina i piani del Milan

Non è nemmeno iniziata la nuova stagione del Milan che già i rossoneri devono fare i conti con i primi infortuni i quali, in un modo o nell'altro, andranno a scompaginare i piani del club. Due stop molto simili per tempistiche: si sono fermati sia Christian Pulisic che Santiago Gimenez nell'ultima gara del loro Mondiale, che li ha visti eliminati con Stati Uniti e Messico. Per il primo lo stop è di circa un mese e mezzo, il secondo addirittura rischia due mesi di infermeria. E soprattutto per l'americano, figura centrale nel progetto di Cardinale e Amorim, le prospettive non sono rosee.

PULISIC: ESORDIO COL MILAN A RISCHIO

Christian Pulisic, circa all'ora di gioco di Stati Uniti-Belgio valida per gli ottavi di finale del Mondiale, ha subito una microfrattura del perone, confermata ieri dallo staff medico statunitense. I tempi di recupero oscillano tra le 3 e le 6 settimane, in base al tipo di recupero. Il fatto che questo stop arrivi a cavallo tra una stagione e l'altra è al tempo stesso un problema e un aiuto. Un problema perché la fase di recupero contempla in mezzo le vacanze e una ripartenza fuori condizione fisica, dal momento che Pulisic salterà tutta la preparazione; un aiuto perchè, anche nella peggiore delle ipotesi saranno pochi gli impegni ufficiali da saltare. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il rischio di non essere a disposizione per la prima in Serie A contro il Torino, però, è molto concreto.

PULISIC-MILAN: C'È UN TEMA INFORTUNI

Come detto, Pulisic dovrà lavorare per rientrare saltando tutta la fase di preparazione estiva. Per questo motivo, ricorda la rosea, sul suo rientro in campo sarà necessario andare con i piedi di piombo, per evitare di compromettere la stagione. A maggior ragione dopo che nell'ultimo anno, come mai accaduto in rossonero nelle due stagioni precedenti, Pulisic è stato vittima di continui stop fisici e spesso muscolari che hanno fatto rispuntare lo scheletro dall'armadio in merito sua precarietà fisica di cui era "accusato" ai tempi del Chelsea. Anche questo sarà un tema che il Milan dovrà valutare soprattutto se, come pare, vuole fare di Pulisic il centro del nuovo progetto rossonero.