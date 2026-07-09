Primo Piano Leao-Milan, il silenzio di Amorim pesa più di mille parole

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Ieri in qualche modo si è cercato di strappare ad Amorim qualcosa su Leao, ma il silenzio del tecnico portoghese è valso più di mille parole

"Leao ha giocato molto bene ai Mondiali, ma sono felice di tutta la squadra in generale". Poche parole, calibrate, quasi fredde. Ruben Amorim ha scelto la strada più prudente possibile quando gli è stato chiesto del futuro di Rafael Leao. Nessuna apertura, nessuna blindatura né un "contiamo su di lui". Solo un apprezzamento tecnico inserito subito dentro un discorso collettivo. Tradotto: Leao è stato bravo, sì, ma il tema non diventa personale, anche perché quando un allenatore evita di entrare davvero nel futuro di un giocatore simbolo, spesso il messaggio è più forte della risposta stessa.

IL SEGNALE SOCIAL E UN LEGAME CHE SI STA SPEGNENDO

A rendere tutto ancora più rumoroso c'è anche il dettaglio social che non è assolutamente sfuggito ai più attenti: in queste ore Leao ha tolto dalla proprio bio di Instagram il riferimento al Milan. Da solo, forse, potrebbe sembrare un particolare da tifosi con la lente di ingrandimento, ma dentro un'estate già carica di dubbi diventa invece benzina sul fuoco.

Il punto è che il suo ciclo in rossonero sembra oramai arrivato alla fine naturale. Non necessariamente per rottura totale, non per mancanza di rispetto. Semplicemente perché certe storie a un certo punto smettono di crescere. Leao ha dato strappi, gol, giocate decisive, momenti di campione vero, ma anche pause, silenzi, partite attraversate più che dominate. E il Milan, oggi, sembra avere bisogno di una squadra meno dipendente dall'umore del suo numero 10.

AMORIM NON CHIUDE, MA NEMMENO RILANCIA

La frase di Amorim nel corso della sua conferenza stampa di presentazione è interessante proprio perché non dice quasi nulla. Eppure dice tantissimo. Il tecnico portoghese avrebbe potuto elogiare il suo numero 10 apertamente, definirlo centrale indicandolo anche come riferimento del nuovo progetto tecnico. Invece ha allargato subito il discorso alla squadra, scelta tutt'altro che casuale soprattutto in un momento in cui ogni parola viene pesata.

Forse il Milan non vuole esporsi. Forse Leao non ha ancora deciso dove andare - anche se avrebbe già le idee chiare. Forse il mercato farà il resto, Ma la sensazione è che club ed Amorim siano già un passo oltre: non più "come riparte Leao?", ma "cosa si farà dopo Leao?". Ed è qui che cambia tutto, perché quando un addio smette di fare paura e inizia a sembrare una soluzione, vuol dire che davvero la storia è ai titoli di coda.