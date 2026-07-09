Milan, l'identikit del giocatore che Amorim ha chiesto per la trequarti. Tre idee: Alajbegovic, Karetsas e Atta

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Dopo Ramos e Gila, Amorim ha chiesto ora al Milan un rinforzo per la trequarti con caratteristiche ben precise. Tre giovani nel mirino

Il nuovo Milan di Ruben Amorim, che è stato presentato ieri ufficialmente alla presenza anch di Gerry Cardinale che lo ha voluto fortemente sulla panchina milanista, sta nascendo. Dopo due grandi colpi di mercato come Gonçalo Ramos e Mario Gila, ora i rossoneri sono al lavoro per prendere un trequartista/ala adatto al gioco del tecnico portoghese. L'idea è di prendere un giocatore bravo nell'uno contro uno, con ottima tecnica, in grado di dialogare con i compagni e possibilmente giovane.

MILAN A CACCIA DI UN TREQUARTISTA: OCCHI SU DUE GIOVANI TALENTI

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che prova ad ipotizzare qualche nome che potrebbe fare comodo al Diavolo, come per esempio quello di Kerim Alajbegovic, talento bosniaco del Bayer Leverkusen che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Salisburgo. E' stato una delle rivelazioni del Mondiale, tanto da ricevere pure l’endorsement di Zlatan Ibrahimovic che lo ha esaltato dopo il gol al Qatar. La sua valutazione è superiore ai 30 milioni di euro. Un altro profilo che rispecchia perfettamente l'identikit dell'attaccante che cerca il Milan è Konstantinos Karetsas, classe 2007 per il quale il Genk chiede intorno ai 40 milioni di euro. Rispetto ad Alajbegovic, il greco ha meno gamba, ma è un talento più tecnico.

MILAN, SPUNTA UN NUOVO NOME: ATTA DELL'UDINESE

Nelle ultime ore è spuntata poi una nuova pista, vale a dire Arthur Atta, 23enne dell'Udinese. Ieri il ds dei friulani, Gianluca Nani, è stato a Casa Milan: ufficialmente per conoscere i nuovi dirigenti de Diavolo, ma in realtà un tema centrale è stato proprio il giocatore francese che piace ad Amorim per la sua versatilità e intelligenza nel muoversi tra le linee. Rispetto ad Alajbegovic e a Karetsas, Atta conosce già il calcio italiano e dunque l'inserimento sarebbe più veloce. La richiesta dell'Udinese è di 35-40 milioni di euro.