Ravezzani: "Cardinale lasci perdere lo slogan giocheremo per vincere"

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Fabio Ravezzani ha dato un suggerimento a Gerry Cardinale dopo la conferenza stampa di presentazione di Amorim come tecnico del Milan

Fatto inedito della conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan andata in scena a Casa Milan nel pomeriggio di mercoledì, è stata la presenza di Gerry Cardinale accanto al nuovo tecnico portoghese come a significare che davvero questo è un nuovo punto di partenza per il Diavolo. Sul proprio account X, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato positivamente la conferenza, facendo un appunto a Cardinale.

RAVEZZANI, CARDINALE LASCI PERDERE LO SLOGAN GIOCHEREMO PER VINCERE

Fabio Ravezzani ha parlato della conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim come allenatore del Milan, facendo un appunto a Gerry Cardinale che ha introdotto l'evento: "La presenza di Cardinale, il modo di esprimersi di Amorim: bella conferenza stampa del Milan. Unico appunto: Gerry lasci perdere lo slogan giocheremo per vincere anziché per non perdere. È inelegante e misero nei confronti di Allegri che lui stesso aveva esaltato solo 2 mesi fa".