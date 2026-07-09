Ravezzani: "Cardinale lasci perdere lo slogan giocheremo per vincere"
Fatto inedito della conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan andata in scena a Casa Milan nel pomeriggio di mercoledì, è stata la presenza di Gerry Cardinale accanto al nuovo tecnico portoghese come a significare che davvero questo è un nuovo punto di partenza per il Diavolo. Sul proprio account X, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato positivamente la conferenza, facendo un appunto a Cardinale.
RAVEZZANI, CARDINALE LASCI PERDERE LO SLOGAN GIOCHEREMO PER VINCERE
Fabio Ravezzani ha parlato della conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim come allenatore del Milan, facendo un appunto a Gerry Cardinale che ha introdotto l'evento: "La presenza di Cardinale, il modo di esprimersi di Amorim: bella conferenza stampa del Milan. Unico appunto: Gerry lasci perdere lo slogan giocheremo per vincere anziché per non perdere. È inelegante e misero nei confronti di Allegri che lui stesso aveva esaltato solo 2 mesi fa".
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