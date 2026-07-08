Braglia sul Milan: "Aspetto le conferme di quei giocatori fondamentali". Ecco di chi parla

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Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Io aspetto le conferme di quei giocatori che reputo fondamentali, come..."

Primi giorni intensi per Ruben Amorim, che ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Milan con una serie di appuntamenti significativi. Dopo essere arrivato a Milano, il tecnico portoghese ha visitato Casa Milan e lo stadio di San Siro, entrando subito in contatto con i luoghi simbolo del club. Successivamente si è recato anche a Milanello, dove da lunedì la squadra tornerà ad allenarsi per preparare la nuova stagione.

Il momento più atteso è stato però la conferenza stampa di presentazione, durante la quale Amorim si è presentato ufficialmente ai tifosi e agli organi di informazione. Ad assistere all'evento era presente anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ha voluto dare personalmente il benvenuto al nuovo allenatore. Un gesto che conferma la volontà della proprietà di seguire con maggiore partecipazione il percorso della squadra e il nuovo progetto tecnico.

Intanto Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Io aspetto le conferme di quei giocatori che reputo fondamentali, come Maignan, Pulisic e Rabiot. Se questi elementi rimarranno potranno rappresentare un ottimo punto di partenza.